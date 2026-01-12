Спектакль «Снежная королева» прошел в Добром доме Одинцовского округа

сегодня в 15:28

В зрительном зале Доброго дома «Одинцовский» состоялся спектакль «Снежная королева», подготовленный молодежным театром «Серебряные крылья» под руководством Марины Котельниковой. Постановка прошла в рамках рождественской акции «Христос рождается – славите!».

Зрители тепло встретили юных артистов и поддержали их продолжительными аплодисментами. После спектакля духовник учреждения протоиерей Александр Антошкин поздравил собравшихся с Рождеством Христовым, пожелал здоровья и доброй жизни.

Ранее участники молодежного клуба «Территория общения» при Успенском храме села Успенское вместе с настоятелем протоиереем Илией Настевичем посетили дома прихожан и жителей окрестных сел, исполнив рождественские песнопения. Эта традиция позволяет верующим погрузиться в атмосферу праздника и осмыслить его значение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.