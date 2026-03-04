Спектакль с Евгенией Симоновой отменили из-за ее тяжелой болезни

Звезда фильма «Афоня» Евгения Симонова борется с раком легких. Из-за тяжелой болезни в Театре имени Маяковского отменили спектакль с ее участием, сообщает «Осторожно, Москва» .

Актриса находится в одной из столичных клиник на обследовании. Предположительно, из-за этого ей временно пришлось отказаться от интервью и работы в театре.

Так, в Театре имени Маяковского, в котором Симонова работает, отменили спектакль «Скучная история» с участием актрисы. Он должен был состояться 5 марта. Сейчас в кассах предлагают зрителям сдать билеты или посетить другую постановку.

70-летняя актриса давно борется с раком легких. Ранее она призналась, что в 2013 году она лечилась в немецкой клинике, где ей сделали операцию по удалению аденокарциномы — злокачественной опухоли.

Евгения Симонова известна по ролям в таких фильмах, как «Афоня», «Пропавшая экспедиция», «Обыкновенное чудо», «Дети Арбата». Также она служит в Театре имени Маяковского более 45 лет.

Ранее 89-летняя актриса Алла Демидова обратилась в больницу из-за проблем с сердцем. Медики, приехавшие на вызов, рекомендовали лечь в стационар для проведения детальных анализов, однако Демидова не согласилась на это.

