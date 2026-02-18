сегодня в 16:02

Сосо Павлиашвили выступил для семей Героев из Можайска в Красногорске

Концерт для семей участников специальной военной операции из Можайского округа прошел 16 февраля в Красногорске. Известный певец Сосо Павлиашвили сделал комплимент Наталье Волковой, финалистке конкурса «Женщина-герой», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабная концертная программа «Живи, страна!» состоялась в Красногорском культурно-досуговом комплексе накануне Дня защитника Отечества. Мероприятие организовали Национальный центр управления обороной РФ и министерство информации и молодежной политики Московской области.

В концерте приняли участие 23 семьи из Можайского муниципального округа, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Для них поездка стала возможностью поддержать друг друга и отвлечься от повседневных забот.

Особый момент вечера произошел, когда Сосо Павлиашвили прервал выступление, чтобы выразить восхищение Натальей Волковой, жительницей Можайска и финалисткой конкурса «Женщина-герой». Его слова вызвали бурные аплодисменты зала.

Вечер открыл военный оркестр 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады из Красногорска. С приветствием к гостям обратились ветеран СВО и заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Лосунчуков, а также генерал-майор Игорь Горынцев.

Гости концерта слушали выступления Сосо Павлиашвили, Zara, Султана Лагучева и других артистов. Всем женщинам, пришедшим на мероприятие, вручили букеты роз в знак благодарности.

Галина Аксенова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», отметила важность подобных встреч для поддержки семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.