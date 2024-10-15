Солисты группы «Фактор 2» не могут поделить права на песни

Группа «Фактор 2» была создана в 1999 году Ильей Подстреловым и Владимиром Панченко и обрела популярность в начале 2000-х благодаря таким хитам, как «Красавица», «Ты у меня одна» и «Девочка-Мальвина». После распада дуэта в 2012 году музыканты начали выступать отдельно, однако Илья Подстрелов обвиняет Панченко в том, что тот, живя в Германии, продолжает зарабатывать на песнях «Фактора 2», права на которые принадлежат Илье, сообщает kp.ru .

Подстрелов считает, что его бывший коллега, приезжая в Россию по туристической визе, проводит 8-10 концертов в месяц, получая доходы, но не уплачивая налоги. По его словам, сольник Панченко оценивается в 250 тысяч рублей, участие в диско — в 200 тысяч рублей.

«Бесстыжий Панченко ездит везде и зарабатывает большую часть денег на моих песнях. На мои звонки и письма не отвечает», — добавил певец.

Илья утверждает, что является единственным автором песен группы и имеет документы, подтверждающие его права, включая независимую экспертизу и свидетельство о депонировании авторских прав. Панченко, в свою очередь, ссылается на договор соавторства, утверждая, что он имеет право на доходы от песен.

Однако Подстрелов отметил, что этот договор истек в 2011 году, и с тех пор никаких новых соглашений не было. Он также указал, что Панченко ошибочно ссылается на реестр российского авторского общества, где все еще числится как соавтор, хотя его статус там не обновлялся.