Союз «Арт-движение» отметил 4-летие в Воскресенске

Юбилейная встреча творческого союза воскресенских художников «Арт-движение» прошла 4 апреля в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске. Коллективу вручили почетную грамоту и благодарственные письма за вклад в культурную жизнь округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческий союз «Арт-движение», созданный четыре года назад по инициативе Натальи Черниковой, объединяет художников городского округа Воскресенск. За это время участники провели персональные и совместные выставки, организовали мастер-классы на различных площадках округа, приняли участие в областных и международных проектах. В день юбилея в зале библиотеки работала выставка одного дня с работами воскресенских авторов.

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина поздравила коллектив и вручила ему почетную грамоту. Участник СВО Олег Ивашкин передал художникам благодарственные письма воскресенского отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции за участие в мастер-классе «Мой папа – Герой».

С поздравлениями также выступили секретарь союза писателей России, председатель творческого совета по легендам и сказам народов России при союзе писателей России Юрий Белоусов и секретарь творческого союза художников «Окская палитра» городского округа Луховицы Софья Колоухина. Музыкальную программу представили художник Дмитрий Шкуратов и солистки детской вокальной студии «ДоМиСольКИ» ЦКиД «Москворецкий» под руководством Юлии Маховой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.