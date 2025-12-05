«Следили за мной, дочкой и внучкой»: Долина пояснила, как ее обманули мошенники

Долина о скандале с квартирой: мошенники следили за моими дочерью и внучкой

Народная артистка России Лариса Долина рассказал о скандальной ситуации с мошенниками, которые пытались отнять ее квартиру. По словам певицы, злоумышленники следили за ней, ее дочерью и внучкой, сообщает РИА Новости .

Долина в эфире программы «Пусть говорят!» рассказала о скрытых угрозах от мошенников. Например, ее дочь и внучка уехали на дачу. Артистке звонят мошенники и говорят, что «присмотрят за ними».

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми», — заявила Долина.

Артистка также объяснила, что раньше не комментировала ситуацию с квартирой, потому что находилась в шоковом состоянии. Потом она подписала документ о неразглашении.

Долина стала жертвой мошенников летом прошлого года. Она отдала преступникам свои средства и все деньги с продажи недвижимости. Общий ущерб составил 317 млн рублей. Четырех мошенников задержали, они получили от 4 до 7 лет тюрьмы, каждого оштрафовали на 900 тыс. рублей.

Также знаменитость восстановили в правах на квартиру, в результате покупательница жилья артистки Полина Лурье осталась и без крыши над головой, и без денег. Эта ситуация серьезно возмутила общественность. Долиной устроили бойкот многие бизнесмены и организации.

