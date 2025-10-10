«Слава Богу, все в порядке»: жена Збруева опровергла слухи о страшном диагнозе

В Сети распространилась информация о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева со страшными диагнозами, в том числе с онкологическим заболеванием. Жена актера Людмила Савельева вышла на связь со СМИ и заявила, что все сообщения не соответствуют действительности, пишет «Абзац» .

«У Александра Викторовича, слава Богу, все в порядке. Это профилактика, он проходит плановое обследование. Сдаст анализы — и все», — рассказала Савельева.

Ранее сообщалось, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве. Актера сначала положили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, но затем перевели в другое медицинское учреждение.

В СМИ также сообщалось, что у Збруева нашли новое странное образование, которое может оказаться злокачественной опухолью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.