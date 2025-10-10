Подозревают страшный недуг: почему Збруева перевели из «Склифа»
Фото - © кинопоиск.ру
Актера Александра Збруева в оперативном порядке перевели из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского из-за подозрения на рак. Он приехал в больницу самостоятельно 7 октября, сообщает Mash.
Во время УЗИ у народного артиста РСФСР нашли странное образование. Оно было похоже на рак. Затем Збруева отправили в специальный центр. Там его будут обследовать более тщательно.
Артисту поплохело 9 сентября. Он должен был выступить на юбилейной постановке «Вишневого сада» в Ленкоме. 87-летний мужчина тогда пожаловался на появление слабости и на то, что кружится голова. Врачи назначили ему постельный режим.
7 октября артист вызвал скорую помощь домой. У него были спазмы в области живота. Затем актер самостоятельно отправился в больницу. Там ему сделали УЗИ, где нашли образование. После этого Збруев отправился на биопсию. По ее результатам диагноз будет уточнен.
