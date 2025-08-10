Скончался экс-гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов

На 45-м году жизни скончался бывший гитарист известного певца Стаса Михайлова и группы MBAND Роман Ефанов, сообщил певец Анатолий Цой.

«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — написал экс-участник MBAND в личном блоге.

При этом Цой не раскрыл причину смерти музыканта, а также время и место церемонии прощания с Ефановым.

Роман Ефанов окончил РАМ имени Гнесиных, где изучал гитару, фортепиано, ударные инструменты и дирижирование оркестром. Артист работал с множеством известных исполнителей, среди которых были Elvira T, MBAND, «ВИА Гра» и Стас Михайлов.

Ранее в возрасте 63 лет ушел из жизни российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Выдающийся театральный деятель, покинувший РФ после начала СВО, утонул в море во время семейного отпуска в Болгарии.