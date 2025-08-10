Умер Юрий Бутусов

сегодня в 13:14

Российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет, сообщила актриса Варвара Шмыкова.

О причинах смерти Бутусова не известно.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине.

Он известен своими новаторскими постановками в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в зарубежных театрах. Бутусов окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне РГИСИ).

В 2011–2018 годах был главным режиссёром Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, а с 2018 по 2022 год занимал должность главного режиссёра Московского театра имени Вахтангова. Бутусов является лауреатом многих престижных театральных премий, включая «Золотую маску» и премию Станиславского.

Бутусов уехал из России после начала СВО и ставил спектакли в Европе.