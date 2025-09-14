Скончался актер из «Тайн следствия» Дмитрий Лагачев

13 сентября умер 56-летний заслуженный артист РФ Дмитрий Лагачев, который работал в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. Брянцева (1992–2011 гг.), сообщает «Российская газета» .

Актер кино и ТВ, артист озвучания и дубляжа Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Он окончил ЛГИТМиК. Он играл в спектаклях «Комедия ошибок», «Все мыши любят сыр», «Горе от ума и т. д. Всего он участвовал в около 40 постановках.

Также он снимался в фильмах и сериалах «Как в кино», «Тайны следствия», «Гарпастум», «Морские дьяволы». Кроме того, Лагачев озвучивал ослика Иа-Иа в российских локализациях проектов франшизы США про Винни-Пуха.

Ранее умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. Ей было 89 лет.