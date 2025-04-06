Скончалась актриса Литвиненко, которая играла в фильме «За двумя зайцами»
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В 90 лет на Украине скончалась актриса Таисия Литвиненко. Она играла в советском фильме «За двумя зайцами», вышедшем в 1961 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал соседней страны «Пятый».
Литвиненко досталась роль Химки, служанки в доме Сирко. Еще она снималась в таких фильмах, как «Назар Стодоля» и «Максим Перепилица».
Литвиненко перестала играть в кино в начале 1990-х годов.
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