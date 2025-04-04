Известный британский актер Гордон Фейт скончался в возрасте 94 лет. Звезда «Доктора Кто» не дожил около суток до своего 95-летия, которое должен был отпраздновать 14 марта, сообщается на официальном сайте актера.

Фейт родился 14 марта 1931 года в британском городе Ньюкасл-апон-Тайн. Дебютировал в кино ролью Петрова в многосерийном политическом триллере «Маска Януса». Широкую популярность Фейт обрел благодаря ролям в культовом сериале «Доктор Кто» и экранизации романа русского писателя Льва Толстого «Война и мир».

Кроме того, Гордон Фейт основал студию вокального мастерства и руководил ею до конца жизни. В настоящее время школа объявила о своем закрытии.

«Он будет жить в ваших собственных судьбах и памяти», — говорится в заявлении.

Ранее чешский актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик скончался на 86-м году жизни. Он известен по ролям в «Человеке за бортом», «Понтии Пилате» и других проектах.