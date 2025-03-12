SHOT: новых болезней у отбывающего наказание Михаила Ефремова не нашли
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Согласно результатам обследования, у отбывающего наказание актера Михаила Ефремова не было обнаружено новых заболеваний, сообщает SHOT.
Артиста проверяли в течение двух суток. Обследование было плановым, Ефремов проходил его по своим старым болезням. Новых заболеваний врачи не нашли.
Актеру когда-то диагностировали хронический бронхит и бронхиальную астму. Также у него были проблемы с печенью и сердцем. В прошлом году Ефремову стало плохо из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что у Ефремова нашли язву желудка. Якобы благодаря этому он может получить условно-досрочное освобождение.
Также сообщалось, что Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО. Прошение актера рассмотрят в суде 24 марта.
Между тем спрос на тюремные поделки Ефремова вырос. Причина — информация о возможном освобождении актера по УДО.