SHOT: новых болезней у отбывающего наказание Михаила Ефремова не нашли

Согласно результатам обследования, у отбывающего наказание актера Михаила Ефремова не было обнаружено новых заболеваний, сообщает SHOT .

Артиста проверяли в течение двух суток. Обследование было плановым, Ефремов проходил его по своим старым болезням. Новых заболеваний врачи не нашли.

Актеру когда-то диагностировали хронический бронхит и бронхиальную астму. Также у него были проблемы с печенью и сердцем. В прошлом году Ефремову стало плохо из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что у Ефремова нашли язву желудка. Якобы благодаря этому он может получить условно-досрочное освобождение.

Также сообщалось, что Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО. Прошение актера рассмотрят в суде 24 марта.

Между тем спрос на тюремные поделки Ефремова вырос. Причина — информация о возможном освобождении актера по УДО.