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Шнуров: Instasamka записала с «Ленинградом» альбом, но не стала его вокалисткой

Певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) записала с музыкальным коллективом «Ленинград» альбом. Однако она не стала постоянной вокалисткой, рассказал ТАСС солист группы Сергей Шнуров.

Артист сказал, что любая женщина может начать петь в коллективе. Однако с Зотеевой пока все ограничилось только альбомом.

Шнуров отметил, что песню «За деньги нет», которая войдет в новый альбом, он придумал весной 2024 года. Музыкант решил записать трек вместе с Instasamka, ведь она яркий артист.

Ранее Зотеева подала в суд на сеть японской кухни «Ёбидоёби». Она хочет отсудить 3,3 млрд рублей за исполнение похожей по мотиву на «За деньги да» песни.

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