Школьный музей Подольска попал в топ-200 рейтинга Музея Победы

Музей школы № 24 Подольска попал в топ-200 рейтинга Музея Победы по итогам 2024/2025 учебного года. Всего в него вошли 200 школьных музеев образовательных организаций из 59 субъектов Российской Федерации, а также из республик Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьный музей трудовой и боевой славы был открыт в 1983 году. Сегодня его коллекция насчитывает более 600 экспонатов. В том числе находки с раскопок, предметы, переданные семьями ребят и учителей, документы, письма военных лет. Многие из них можно не только увидеть за стеклом витрин, но и подержать в руках. Часть материалов оцифрована: подробные сведения об экспонатах доступны на музейном канале в «Дзене».

Уже пять лет школьники активно участвуют в акциях и конкурсах Музея Победы. Этим летом выпускница Марина Батырева стала победителем областного этапа конкурса «Знать, чтобы помнить» по проекту «Единой России». Ее работа о прадеде, Герое Советского Союза гвардии капитане Петре Батыреве, была признана лучшей. Теперь она претендует на победу на всероссийском этапе. В настоящее время образовательное учреждение готовится к форуму школьных музеев ЦФО в Туле.

«Это настоящее признание труда учеников, педагогов и родителей, которые много лет сохраняют и приумножают память о героях прошлого. Поздравляю с заслуженным успехом, желаю новых открытий, побед и вдохновения!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.