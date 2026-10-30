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Школьник из Химок Лев Куриченков выступил в шоу «Голос. Дети»

Ученик третьего класса школы «Лига первых» Лев Куриченков из Химок исполнил песню Игоря Корнелюка «Дожди» в первом выпуске слепых прослушиваний шоу «Голос. Дети» 25 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В официальном сообществе проекта «Голос. Дети» продолжается голосование за лучшее выступление первого выпуска слепых прослушиваний. Среди участников — третьеклассник школы «Лига первых» Лев Куриченков из Химок, который исполнил песню Игоря Корнелюка «Дожди».

Проголосовать за Льва можно по ссылке: https://vk.ru/wall-25278433_112339

Запись выступления доступна на сайте «Первого канала»: https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-13/vystupleniya/lev-kurichenkov-dozhdi-slepye-proslushivaniya-golos-deti-fragment-vypuska-ot-25-09-2026

Лев уже имеет опыт выступлений на сцене. Недавно он завоевал Гран-при Московского областного вокального конкурса «Голос ЮИД Подмосковья» и стал лучшим голосом ЮИД Подмосковья.

Фото: программа «Голос. Дети», «Первый канал», выпуск № 1 от 25 сентября 2026 года.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.