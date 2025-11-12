«Шансы минимальны»: Пригожин объяснил отказ российских звезд от гастролей в США

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в США стали по-другому относиться к российским артистам: сейчас ездить туда им опасно, сообщает сайт MK.Ru .

«Шансы, что будут принимать, как раньше, минимальны. Существуют большие риски. Могут запретить проведение концертов: власти что-нибудь придумают. Да и здесь, в России, если кто-то поедет гастролировать в США, зритель может не так понять», — сказал продюсер.

Однако он также выразил надежду на уменьшение антироссийской риторики в мире и сравнил сегодняшнюю ситуацию с историей Османской империи, когда турки настраивали друг против друга, как и сегодня стравливают славян.

По его словам, определенная группа людей стремится запретить все русское: например, на Олимпиаде отказались включать гимн России, пытаются исключить из культуры Чайковского.

