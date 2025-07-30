«Шаляпин-фестиваль» пройдет в Сергиево-Посадском округе 9 августа

9 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского округа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери состоится «Шаляпин-фестиваль». В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма и культуры Подмосковья.

Для гостей фестиваля подготовлена насыщенная концертная и просветительская программа. Перед зрителями выступят солисты Московской областной филармонии Юлия Пилипович и Юлия Журавлева, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Валентина Правдина, солист Центра оперного пения Галины Вишневской Георгий Синаревский, народный коллектив «Духовой оркестр имени Романа Олексюка» Истринского Дома культуры (художественный руководитель и главный дирижер — Юрий Здрогов), лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Анзор Никольский, Надежда Бондаренко, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Ингушетия Олег Каледин и другие.

В программе прозвучат русские народные песни, песни военных лет, старинные и современные романсы.

В рамках просветительской программы впервые в фестивале примут участие члены союза писателей России академик РАЕН Сергей Антипов, Светлана Белова, Марина Калинина, Тамара Александрова, Сергей Красавцев, Игорь Кулагин-Шуйский, Александр Ананичев. Для гостей фестиваля состоится лекция-презентация «Этот день мы приближали…» к 80-летию со дня празднования Великой Победы, созданная на основе недавно открывшейся в Российском национальном музее музыки выставки о значении музыки и создании музыкальных произведений в тяжелые годы военные годы. Ведущий лекции — генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

Посетители фестиваля смогут познакомиться с выставками Российского национального музея музыки «Этот день мы приближали…» и «Чайковский. Счастье быть артистом», а также послушать беседу о традиционных духовных ценностях, которую проведет настоятель храма Казанской иконы Божией матери с. Гагино Сергиево-Посадского благочиния, иерей Дионисий Цветков.

Специальная программа с интерактивными занятиями и тематическими экскурсиями подготовлена для детей и подростков.

В течение дня будет работать ярмарка народных мастеров.

Программа фестиваля размещена на официальном сайте Российского национального музея музыки.

Место и дата проведения фестиваля выбраны не случайно. Именно в храме Казанской иконы Божией Матери деревни Гагино в 1898 году 27 июля (8 августа по новому стилю) обвенчались 25-летний Федор Иванович Шаляпин и прима-балерина итальянского происхождения Иола Торнаги.

«Шаляпин-фестиваль» проводится с 2018 года при поддержке министерства культуры РФ. Организаторы фестиваля — Российский национальный музей музыки и Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Партнеры фестиваля — Министерство культуры и туризма Московской области и Российское военно-историческое общество.

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