Сестра Гуфа прокомментировала драку брата

Сестра Гуфа Ольга: мой брат ни в чем не виноват, он и есть пострадавший

Рэп-артист Алексей Долматов, более известный под сценическим именем Гуф, решил не комментировать ситуацию, произошедшую в подмосковной Апрелевке, где он стал участником конфликта. Тем не менее, небольшие разъяснения относительно произошедшего дала его сестра Ольга, сообщает сайт MK.Ru .

«Ничего комментировать не буду. Идите в ***!» — заявил сам Гуф.

После этого к телефону музыканта подошла его сестра. На вопрос о самочувствии артиста Ольга не смогла ответить сразу.

«С той стороны, с кем подрался, точнее, связался Алексей, никто не пострадал. Ни девушка, ни этот парень, ее якобы брат. Вот у моего брата сильно повреждена рука! Будет лечить», — отметила она, немного подумав.

Ольга добавила, что в момент звонка они с братом находились в полиции и давали показания. Девушка предложила журналистам связаться с их адвокатом, который приходится семье хорошим другом.

«Мой брат ни в чем не виноват. Он и есть пострадавший», — заключила сестра Гуфа.