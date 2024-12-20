Серия рождественских ярмарок «Креативный маркет» пройдет в Москве с 25 декабря

В преддверии новогодних праздников в Москве стартует серия рождественских ярмарок в рамках программы «Креативный маркет». Свою продукцию представят компании из столицы и других регионов страны, всего было подано свыше 250 заявок, сообщает пресс-служба городского департамента культуры.

«В разных районах города откроется пять ярмарок. Товары посетителям предложат десятки отечественных брендов. Москвичи и туристы смогут выбрать новогодние игрушки ручной работы, украшения для дома, косметику, парфюмерию, одежду и модные аксессуары», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Первые три ярмарки будут работать с 25 декабря по 12 января в парках «Кузьминки», «Ходынское поле» и «Красная Пресня». Время работы: с 25 по 30 декабря с 12:00 до 19:00, 31 декабря с 12:00 до 18:00, с 1 по 12 января с 12:00 до 21:00. Здесь все желающие смогут найти подарки, столовый текстиль, посуду и другие изделия из Москвы и других регионов страны.

Следующее мероприятие состоится с 26 по 28 декабря в городском пространстве «АКИ.лаб». Здесь будут представлены товары от московских компаний, специализирующихся на моде и дизайне. Посетители смогут приобрести брюки, пиджаки, рубашки, платья, туники и другие предметы гардероба. Также можно будет бесплатно воспользоваться услугами стилиста, создать свой образ и поучаствовать в мастер-классах по сервировке стола. Время работы: с 12:00 до 20:00.

Еще одна рождественская ярмарка пройдет с 26 по 29 декабря в центральном выставочном зале «Манеж». Здесь москвичи и туристы смогут приобрести продукцию от столичных компаний, включая косметички, броши, чокеры, парфюмерные наборы и диффузоры для дома. Время работы: с 11:00 до 20:00.

Проект «Креативный маркет» был запущен в ноябре 2024 года для поддержки предпринимателей, работающих в творческой сфере. На первой ярмарке приняли участие 12 московских издательств, представивших более 1 тыс. книг.

Ранее стало известно, что 22 декабря на фестивальных площадках «Путешествия в Рождество» отметят День московской плюшки. В этот день локации превратятся в настоящие хлебопекарни.