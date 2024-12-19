На фестивале «Путешествия в Рождество» пройдет День московской плюшки

В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество», ставший в этом году частью проекта «Зима в Москве», приглашает жителей и гостей города на гастрономическую встречу с легендарной столичной сдобой. 22 декабря на фестивальных площадках «Путешествия в Рождество» отмечается День московской плюшки, сообщили организаторы.

В этот день локации превратятся в настоящие хлебопекарни. Здесь каждый сможет ощутить себя мастером сдобы и узнать секреты идеальной московской плюшки. Под руководством опытных кондитеров гостей научат замешивать «правильное» тесто, формировать плюшки в виде сердечек и добиваться той самой золотистой сахарной корочки.

Участники узнают, как готовили плюшки в старину, какие семейные секреты передавались от бабушек к внучкам, и как добавление макового или коричного акцента может оживить вкус.

Например, в 13:00 в шале мастер-классов по ул. Ореховый бульвар, ул. Ключевая, Площадь Славы юным участникам расскажут, как создать самую ароматную выпечку с сахарной корочкой, добавляя варенье. А в 17:00 на площадки в сквере у метро Некрасовка, на ул. Теплый Стан или Профсоюзную кондитеры поделятся секретами создания изысканной сдобы с маком.

Для тех, кто захочет сравнить разные вкусы, выпечка с изюмом, маком и корицей доступна на всех центральных фестивальных площадках. Для самых преданных любителей традиционной сдобы есть классический вариант с золотистой сахарной корочкой.