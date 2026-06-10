Сергей Жуков назвал Ван Дамма и Сталлоне своими кумирами

Издание поинтересовалось у Сергея Жукова, кого он считает главным источником вдохновения. Певец отметил, что в подростковом возрасте больше интересовался актерами из голливудских фильмов.

«Меня больше вдохновляли актеры. Например, Ван Дамм, Сталлоне, Шварценеггер. Я больше фанател именно по актерам; среди музыкантов мне нравились Стиви Уандер, Элтон Джон, и так можно продолжить ряд», — сказал Жуков.

Среди российских артистов Жуков выделил Виктора Цоя и творчество группы «Кино».

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