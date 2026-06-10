Сергей Жуков назвал Ван Дамма и Сталлоне своими кумирами
Певец Сергей Жуков рассказал, что среди музыкантов ценит Элтона Джона
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал главные источники вдохновения: голливудских актеров, Стиви Уандера и Элтона Джона, сообщает Общественная Служба Новостей.
Издание поинтересовалось у Сергея Жукова, кого он считает главным источником вдохновения. Певец отметил, что в подростковом возрасте больше интересовался актерами из голливудских фильмов.
«Меня больше вдохновляли актеры. Например, Ван Дамм, Сталлоне, Шварценеггер. Я больше фанател именно по актерам; среди музыкантов мне нравились Стиви Уандер, Элтон Джон, и так можно продолжить ряд», — сказал Жуков.
Среди российских артистов Жуков выделил Виктора Цоя и творчество группы «Кино».
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