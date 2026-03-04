Сергей Соседов заявил, что Андрей Губин не вернется на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал высказывания Андрея Губина о коллегах и усомнился в его возвращении на сцену, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сергей Соседов заявил, что Андрей Губин необъективно оценивает вокальные данные других артистов и позволяет себе необоснованные обвинения. По его мнению, такие заявления не говорят о профессионализме.

«Губин оскорбляет Жукова, который сегодня выступает и продолжает залы собирать. Я ни разу не слышал, чтобы лидер „Руки вверх!“ шепелявил или не выговаривал какие-либо буквы. Такое впечатление, что Губин просто придирался к тем, к кому рука дотянется и кого вспомнит. Это уже откровенное хамство», — заявил Соседов.

Критик также отметил, что сожалеет о сложном периоде в жизни певца. По его словам, прежний образ артиста вряд ли вернется.

«Да, я бы очень хотел видеть снова того лучезарного мальчишку, поющего резво свои всем известные хиты, но вряд ли это уже когда-нибудь случится, к сожалению», — добавил Соседов.

