Сергей Бурунов и Гарик Харламов приехали на церемонию прощания с Романом Поповым

1 ноября Москва прощается с актером Романом Поповым, известным массовому зрителю по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Проводить коллегу приехали актер Сергей Бурунов и комик Гарик Харламов, которые поделились теплыми воспоминаниями о Попове, передает корреспондент РИАМО.

Бурунов рассказал, что после совместной работы с Поповым стал считать его по-настоящему близким человеком, с которым теперь тяжело прощаться.

«Люди становятся очень близкими. Это вот и Сашки Петрова (актер сыграл главную роль в „Полицейском с Рублевки“ — ред.) касается, когда уже не просто стали друзьями, когда уже становишься родственниками. С Ромкой, наверное, было практически тоже самое. Наладилось какое-то такое человеческое и профессиональное взаимопонимание, когда уже можно было ничего не говорить», — сказал Бурунов.

Актер, сыгравший в вышеуказанном сериале полковника, затем подполковника и генерал-майора полиции Владимира Яковлева, подчеркнул, что ему очень тяжело терять такого человека, как Роман Попов. Он с горечью осознает, что потерял еще одного по-настоящему хорошего человека.

На церемонию прощания с Поповым также прибыл юморист Гарик Харламов.

«Самое главное, что он был очень добрым, искренним, настоящим. Последний раз мы с ним разговаривали около года назад, но с его родными я разговаривал недавно, когда собирали средства на лечение. Но, к сожалению, есть болезни, которые забирают хороших людей», — отметил Харламов.

По словам комика, Попов никогда не жаловался на здоровье. Харламов подчеркнул, что прощаться с актером ему сложно.

Ранее сообщалось, что на прощальную церемонию с Романом Поповым также приехали стендап-комик, актер дубляжа, режиссер, сценарист и продюсер Карен Арутюнов, музыкант и певец, выпускник «Фабрики звезд — 6» Роман Архипов, а также музыкант и актер Александр Асташенок. Позднее появились фотографии гроба артиста.

Роман Попов скончался 28 октября. Причиной смерти стали последствия тяжелой болезни, с которой он боролся в последнее время.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.