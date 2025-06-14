Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана

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Группу россиян, среди которых члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артисты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, вывезут из Ирана, сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-службе посольства РФ в Баку, их вывезут через Азербайджан.

Вместе с россиянами в группу из 88 человек также вошли граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

«Это будет осуществлено при поддержке руководства Азербайджана, которое окажет содействие в предоставлении транспорта, размещении в гостинице и возвращении на родину», — сказали дипломаты.

Израиль начал операцию против Ирана ночью 13 июня. В ответ Иран также нанес удары ракетами по противнику.

При этом съемочная группа сериала «Трудно быть Богом» осталась в Иране, а Федор Бондарчук покинул страну еще до начала эскалации конфликта с Израилем. Также успела уехать министр культуры РФ Ольга Любимова, которая присутствовала на съемках сериала.