Семейный фестиваль «Луховицкий огурец» состоится 5 июля

5 июля на площади у Дома культуры «Старт» в Луховицах состоится уже ставший традиционным фестиваль «Луховицкий огурец». Программа события распланирована с обеда и до вечера, участников ждет много сюрпризов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главными организаторами выступают администрация муниципального округа Луховицы и Дом культуры «Старт».

С 12:00 заработают фудкорт и сельскохозяйственная ярмарка, торговые площадки и аттракционы.

Открытие фестиваля состоится в 14:00. С 15:00 начнется концертная программа в исполнении народного коллектива «Театр песни «Остров» из Воскресенска, луховицких групп «Славяне» и COVER. Также с 15:00 стартуют семейная спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых, мастер-классы, детские игры и семейные развлечения.

К проведению праздника присоединится международный альянс кулинаров. С 15:00 его представители начнут готовить «Луховицкий рассольник».

«В этом году фестиваль станет невероятно вкусным, ведь впервые международный альянс кулинаров приготовит «Луховицкий рассольник» в казане на 170 литров по особенному рецепту. Также представители альянса устроят шеф-стендап «Шефы бьются с огурцами», мастер-класс и лекцию о пользе ферментированных огурцов, шефскую беседу «Без фартуков». Угощение зрителей «Луховицким рассольником» начнется в 18:00», — сказал директор Дома культуры «Старт» Алексей Деревянко.

Также участников праздника ждут дегустация огурцов, конкурсы, фотозоны, игры и подарки от партнеров фестиваля.

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