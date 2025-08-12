СБУ начала искать артиста и депутата Госдумы Дениса Майданова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск артиста и депутата Государственной думы РФ Дениса Майданова. В соседней стране силовики ищут его с апреля 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные спецслужбы противника.

На Украине Майданова обвиняют в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» государства. На портале СБУ парламентария указывают, как лицо, которого приговорили к лишению свободы.

Также личные данные Майданова с 2017 года опубликованы на украинских ресурсах. В Киеве сделали это после того, как певец выступал в Крыму и поддерживал действия РФ.

Ранее СБУ объявила в розыск заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тину Канделаки. Ее обвиняют в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».