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Тина Канделаки объявлена в розыск на Украине

Отмечается, что телеведущая числится в розыске на Украине еще с марта 2022 года.

Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова. Силовики соседней страны ищут его с 20 января 2025 года.