Тина Канделаки объявлена в розыск на Украине
Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тину Канделаки, пишет ТАСС.
Отмечается, что телеведущая числится в розыске на Украине еще с марта 2022 года.
Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова. Силовики соседней страны ищут его с 20 января 2025 года.