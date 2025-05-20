Сатирик Лион Измайлов победил рак кожи

сегодня в 10:38

Легендарный сатирик, законодатель стендапа в России Лион Измайлов победил рак кожи. Пять лет он боролся с онкологическим заболеванием, сообщает Mash .

Рак кожи у сатирика врачи обнаружили в 2020 году. Болезнь была диагностирована на ранней стадии. 85-летний юморист смог победить ее.

Измайлов строго придерживался рекомендаций врачей и скрупулезно проходил лечение. На днях его исключили из реестра онкобольных.

Ранее рак простаты обнаружили у бывшего американского президента Джо Байдена. Он опубликовал фото с женой и их кошкой Уиллоу. Также политик поблагодарил всех за любовь и поддержку.