Сатирический триллер «Идеальный лжец» выйдет в российский прокат 22 августа

22 августа 2024 года в российский прокат выйдет новый сатирический триллер «Идеальный лжец» — изящная комедийная картина о гениальном обманщике, который разрушает идиллическую жизнь влиятельной американской семьи во время пандемии испанского гриппа 1919 года, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «Про:взгляд».

Фильм повествует о богатом журналисте и его родных, укрывшихся от внешнего мира в своем уединенном поместье. Размеренное существование героев нарушает появление в их доме нового шеф-повара, который пытается захватить власть в особняке.

Главные роли в картине исполнили Питер Сарсгаард, известный зрителям по лентам «Память» и «Парни не плачут», Билли Магнуссен («Аладдин», «Не время умирать») и Сара Гадон («Касл-рок», «11.22.63»). Режиссерами выступили Джозеф Шуман и Остин Старк.