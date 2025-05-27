«Самый близкий друг»: Боярский поздравил Петербург и его жителей с Днем города

Народный артист РСФСР Михаил Боярский 27 мая поздравил Санкт-Петербург и его жителей с Днем города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Дорогой Петербург! Ты — самый близкий друг. Я искренне люблю тебя и восхищаюсь твоими улицами, каналами, реками, домами, парками и, конечно же, твоими людьми», — заявил Боярский.

Также артист отметил, что самым главным и важным в городе на Неве для него являются его местные жители. В заключение своей поздравительной речи Боярский еще раз поздравил Санкт-Петербург с его днем рождения, назвав город своим «любимым и неповторимым».

Ранее тренер по фигурному катанию, почетный гражданин Санкт-Петербурга Тамара Москвина тоже поздравила Северную столицу с Днем города и выразила благодарность своей малой родине.