«Спасибо за то, чему ты меня научил»: Москвина поздравила Петербург с Днем города

«Дорогой и любимый Петербург, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за то, чему ты меня научил, — за воспитание, поддержку в спорте и возможность обрести профессию», — заявила она.

Также тренер отметила, что высоко ценит то, что подарил ей город на Неве. Москвина призналась, что теперь полученные знания она передает молодому поколению петербуржцев и дарит городу талантливых спортсменов.

1 июня на стадионе «Газпром Арена» пройдет музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.2», приуроченный ко Дню города. На сцене выступят популярные артисты, включая MACAN и Scirena.