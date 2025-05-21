MACAN и Scirena выступят на «Петровских Ассамблеях» в Петербурге

1 июня на стадионе «Газпром Арена» пройдет музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.2», приуроченный ко Дню города. На сцене выступят популярные артисты, включая MACAN и Scirena, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фестиваль станет центральным музыкальным событием ко Дню города. Название отсылает к 322-летию Санкт-Петербурга.

На масштабной сцене 30×60 м с экранной конструкцией площадью более 1 100 кв. м выступят российские и зарубежные исполнители. Среди них — MACAN, Scirena, белорусские рэперы nkeeei, unique, ARTEM SHILOVETS, а также группа Tritia из Хабаровска.

Начало мероприятия в 18:00, открытие — в 16:30. Концерт будет сопровождаться пиротехникой и световым шоу. Цена билетов на трибуны — символические 322 рубля. Несколько тысяч билетов раздадут бесплатно через молодежные объединения и студсоветы.