Сабуров может отменить запрет на въезд в Россию с помощью одной лазейки

Комик из Казахстана Нурлан Сабуров, которому закрыли въезд в Россию на 50 лет, может добиться отмены такого ограничения. Но только если будет пересмотрено решение о привлечении к административной ответственности, принятое в 2025 году, вероятность подобного исхода весьма маленькая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Одной из причин для запрета Сабурову въезда в РФ было решение суда о привлечении комика к административной ответственности по части 3.1 статьи 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). Такое решение вынесли в мае 2025 года, отметил источник.

«Поэтому срок запрета на въезд может быть сокращен или отменен только в случае отмены этого постановления вышестоящим судом», — добавил собеседник.

Если учитывать сроки обжалования, комику необходимо пожаловаться в кассационный суд общей юрисдикции. Но делать это нужно только если есть основания для отмены постановления. Речь идет, например, о нарушении процессуальных норм при привлечении человека к ответственности. Но если правонарушение со стороны звезды и правда было, то постановление не отменят.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сам запрет начал действовать 30 января.

