«С отцом не общаюсь»: дочь Петросяна высказалась об истории с квартирой

Викторина Петросянц, дочь известного комика Евгения Петросяна, заявила, что не общается с отцом и не хотела бы комментировать ситуацию с выпиской из квартиры, сообщает kp.ru .

«Вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — сказала Викторина.

30 апреля стало известно о решении Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь, 56-летнюю Викторину. Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование артиста. Комик называет дочь «бывшим членом семьи».

Викторина Петросянц живет и работает в США, отец купил ей там дом. Конфликт возник из-за квартиры площадью 34 кв. м на западе Москвы. Апартаменты в районе Ростовской набережной стоят не менее 20 млн рублей.

У Петросяна двое маленьких детей от пятой жены Татьяны Брухуновой. По данным СМИ, он предполагает продать московскую недвижимость. Доли в квартире у Викторины нет, но она все еще была там прописана.