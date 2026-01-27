Россияне предпочитают музыку отечественных классиков зарубежным композиторам

Аналитики сервиса «КИОН Музыка» выяснили, что россияне в период с 19 июля 2025 года по 19 января 2026 года чаще слушали произведения российских и советских композиторов, чем зарубежных, сообщает Сноб .

Согласно исследованию сервиса «КИОН Музыка», произведения композиторов Российской империи и СССР заняли около 40% всех прослушиваний классической музыки за полгода. Лидером рейтинга стал Петр Чайковский — его балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» оказались самыми востребованными среди слушателей. Также в топе оказались Сергей Рахманинов, Арам Хачатурян, Сергей Прокофьев и Родион Щедрин.

Среди зарубежных композиторов россияне чаще всего выбирали итальянских авторов — их слушали 24% пользователей. На первом месте оказался Антонио Вивальди. Немецкие композиторы заняли третью позицию с 10% прослушиваний, а лидером среди них стал Георг Фридрих Гендель.

Австрийские композиторы, в том числе Вольфганг Амадей Моцарт, заняли четвертое место с 8% слушателей. Моцарт стал самым популярным австрийским автором, его произведения вошли в число наиболее часто прослушиваемых. Среди французских композиторов лидировал Жорж Бизе, а среди норвежских — Эдвард Григ.

