Россияне назвали ожидаемые технологии будущего и любимые книги Стругацких

Платформа «Дзен» и издательство АСТ провели опрос к 100-летию Аркадия Стругацкого, чтобы узнать, какие технологии россияне ждут от будущего и какие произведения братьев Стругацких считают наиболее значимыми, сообщает Сноб .

В преддверии 100-летия со дня рождения Аркадия Стругацкого платформа «Дзен» и издательство АСТ опросили россиян о научном прогрессе и литературных предпочтениях. Исследование показало, что 34% респондентов ожидают от будущего прорывов в медицине, в частности — остановку старения. Виртуальная и дополненная реальность как часть повседневной жизни интересует 26% участников, а 23% надеются на колонизацию Луны и Марса. Еще 17% считают, что технический прогресс полностью изменит привычные профессии.

Треть опрошенных регулярно следит за научными новостями: 26% чаще всего читают о развитии искусственного интеллекта, 25% — о «зеленых» технологиях и возобновляемой энергетике, 19% — о новых космических аппаратах.

Среди произведений братьев Стругацких россияне чаще всего выбирают «Пикник на обочине» (34%), «Трудно быть богом» (30%) и «Обитаемый остров» (22%). Также популярны «Понедельник начинается в субботу» (8%) и «Улитка на склоне» (6%). Главными причинами интереса к этим книгам стали философские и моральные вопросы (30%), предсказания научного прогресса (25%) и социальная сатира (20%). Еще 13% выделили персонажей, а 12% — атмосферу приключений.

Несмотря на то, что 29% читателей сталкиваются с трудностями в понимании отдельных произведений, они продолжают возвращаться к ним ради уникальной атмосферы. 10% ценят возможность обсуждать скрытые смыслы, а 61% считают, что вдумчивое чтение помогает разобраться в подтексте.

Для 35% опрошенных ценность творчества Стругацких заключается в постановке вопросов о месте человека во Вселенной и его ответственности за прогресс. Еще 27% находят в их книгах источник вдохновения и доверия к науке, 20% отмечают важность идей для обсуждения будущего общества, а 18% — влияние на популяризацию науки и технологий.

Опрос проводился онлайн в августе 2025 года, в нем приняли участие 1 209 человек из разных регионов России.