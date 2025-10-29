Романа Попова могут кремировать и похоронить на Троекуровском кладбище
Фото - © kino-teatr.ru
Тело актера Романа Попова, который умер в результате рецидива рака мозга, будет кремировано. Об этом рассказала подруга его семьи Наталья, сообщает ТАСС.
По словам женщины, после кремации прах Попова будет захоронен, предположительно, на Троекуровском кладбище. Однако данный вопрос еще решается.
Попов умер 28 октября. Ему было 40 лет. Актер боролся с рецидивом рака мозга. Изначально Попов столкнулся с болезнью в 2018 году, но смог победить ее. К несчастью, она вернулась в 2025 году.
Ранее актриса Софья Каштанова, которая снималась с Поповым в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказала о характере артиста. По ее словам, Роман был жизнелюбивым и эрудированным человеком, который очень любил свою семью.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.