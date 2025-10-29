Романа Попова могут кремировать и похоронить на Троекуровском кладбище

Тело актера Романа Попова, который умер в результате рецидива рака мозга, будет кремировано. Об этом рассказала подруга его семьи Наталья, сообщает ТАСС .

По словам женщины, после кремации прах Попова будет захоронен, предположительно, на Троекуровском кладбище. Однако данный вопрос еще решается.

Попов умер 28 октября. Ему было 40 лет. Актер боролся с рецидивом рака мозга. Изначально Попов столкнулся с болезнью в 2018 году, но смог победить ее. К несчастью, она вернулась в 2025 году.

Ранее актриса Софья Каштанова, которая снималась с Поповым в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказала о характере артиста. По ее словам, Роман был жизнелюбивым и эрудированным человеком, который очень любил свою семью.

