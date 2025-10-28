Софья Каштанова рассказала о Романе Попове после его смерти

Актер Роман Попов скончался на 41-м году жизни после рецидива рака мозга. Коллега по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова выразила соболезнования и рассказала о характере артиста, сообщает «Вечерняя Москва» .

Роман Попов умер на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. Болезнь впервые диагностировали у актера в 2018 году, после чего он прошел операцию и курс лечения. Однако в 2025 году болезнь вернулась.

Коллега Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова поделилась воспоминаниями о нем.

«Рома был в высшей степени жизнелюбивым человеком. Его главным приоритетом в жизни были семья и любимая жена. Он был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел. Мне будет очень его не хватать», — отметила актриса.

О смерти Попова стало известно 28 октября. Юморист Оганес Григорян назвал актера своим ближайшим другом и также поделился воспоминаниями о нем.

Семья Попова ранее выставила на продажу дом в подмосковном Красногорске, чтобы оплатить лечение артиста, однако покупателя пока не нашли. В 2022 году актер признался, что долго скрывал болезнь от общественности. В 2018 году у него внезапно случились три эпилептических припадка, после чего он начал лечение.

