Родственники Шатунова победили в суде с Разиным по делу «Ласкового мая»

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Разин: судьи проигнорировали все доводы и доказательства в деле Шатунова

На днях адвокат семьи Юрия Шатунова, Сергей Васильев, сообщил о победе родственников артиста в судебном разбирательстве с продюсером Андреем Разиным касательно прав на творчество солиста группы «Ласковый май», сообщает сайт MK.Ru .

Суд отклонил апелляционные жалобы Разина и его партнерши Валентины Кузнецовой. В ответ продюсер выразил недовольство решением Краснодарского краевого суда, отметив, что судьи проигнорировали все его доводы и доказательства.

«Это был не суд, а издевательство над судебной системой РФ», — заявил продюсер.

Он намерен обжаловать решение в кассационной инстанции и уже обратился в квалификационную коллегию судей.

Ранее сообщалось, что вдова певца Юрия Шатунова получает поздравления от фанатов своего покойного мужа — ее адвокат одержал победу в судебном разбирательстве с участием Разина.