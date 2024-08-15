Судьба песен «Ласкового мая»: вдова Шатунова выиграла суд у Разина

Вдова певца Юрия Шатунова получает поздравления от фанатов своего покойного мужа — ее адвокат одержал победу в судебном разбирательстве с участием продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает kp.ru .

В суде развернулся спор о правах на музыкальные произведения, созданные Сергеем Кузнецовым, который скончался в 2022 году. Среди них — популярные хиты «Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер», «Бездомный пес», «Глупые снежинки» и многие другие.

Незадолго до смерти Шатунов добился победы в суде против Андрея Разина, который запрещал ему исполнять песни группы «Ласковый май», созданные Сергеем Кузнецовым. В ходе разбирательства артист сумел доказать, что в 2019 г. права на эти хиты были переданы ему самим Сергеем Кузнецовым.

Продюсер Андрей Разин уже третий год находится за пределами России. Вдова Юрия Шатунова живет в Германии вместе с детьми. Их интересы в судебных разбирательствах защищали юристы.

Семья артиста вновь предоставила суду оригинал контракта, заключенного в 2019 году между Шатуновым и Кузнецовым. Согласно его условиям, автор передал все права на свои популярные песни, исполненные «Ласковым маем», Юрию Шатунову. В связи с этим суд вынес решение в пользу наследников погибшего артиста.

Более того, незадолго до своей кончины Сергей Кузнецов составил завещание, в котором выразил желание передать песни семье Шатунова.

Теперь права на 23 музыкальных произведения Юрия Шатунова находятся в собственности его родных.