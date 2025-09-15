Резко теряет зрение: у дирижера Башмета прогрессирует катаракта

сегодня в 12:05

Российский альтист, дирижер и общественный деятель Юрий Башмет пожаловался врачам на резкую потерю зрения. У известного музыканта диагностировали прогрессирующую катаракту, сообщает Mash .

Из-за проблем со зрением состояние народного артиста СССР резко ухудшилось. В связи с этим Юрию Абрамовичу пришлось провести день в больнице. После выписки маэстро были назначены капли для глаз.

В настоящее время обсуждается возможность проведения операции по замене хрусталика.

