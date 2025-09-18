Рэпер Xzibit изменил тур по США ради выступления в Москве

Американский рэп-исполнитель Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный под псевдонимом Xzibit, изменил тур по Соединенным Штатам для выступления в российской столице, сообщает Mash .

На официальном сайте рэпера ранее был опубликован список городов, в который входили Сан-Диего, Лас-Вегас и Темпе (штат Аризона). В начале сентября в Москве начали появляться афиши экстрим-фестиваля «Уличный драйв», где среди участников было указано имя звезды «Тачки на прокачку».

Концерты в Темпе и Москве были запланированы на 27 сентября, поэтому в интернете начались споры, приедет ли рэпер в эти города.

Позднее звезда MTV лично подтвердил, что приедет с концертом в Москву, удалив анонс своего выступления в Аризоне. Теперь на официальном сайте концерты идут списком: Сан-Диего, Лас-Вегас, Москва.

В прошлом году у Xzibit были запланированы шоу в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако музыкант не приехал в Россию из-за давления со стороны правительства США.