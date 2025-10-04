Рэпер Timbaland попробовал борщ, блины и пельмени в Москве

Американский рэпер Тимбаленд поделился своими впечатлениями о поездке в Москву. Музыкант попробовал борщ, блины и пельмени, а также оценил культуру местных кальянов и чистоту улиц, сообщает Mash .

По его словам, по вкусу русская кухня оказалась не такой, как в Соединенных Штатах. При этом рэпер высоко оценил пельмени, отметив, что это «простое блюдо, но со смыслом». В Москве его поразила архитектура и чистота города. Он успел прогуляться и даже посетить кальянную вечеринку.

Кроме того, рэп-исполнитель был впечатлен вовлеченностью людей в музыку, их добротой и улыбками, а также пообещал вернуться в Россию.

Известный рэпер прилетел в Москву для выступления на закрытом мероприятии. За выступление музыкант получил 500 тыс. долларов или 40 млн рублей. В райдере звезды все скромно: вода, сок, крекеры, сыр, фрукты и пол-литра антисептика.

