Рэпер Slimus спешно продал квартиру в Москве ниже рынка

44-летний рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), который осудил проведение СВО, оборвал все связи с РФ. После отмены концертов в стране он спешно продал квартиру в Москве по цене ниже рынка и окончательно перебрался в США, сообщает SHOT .

Таким образом, артист избавился от последней недвижимости в РФ, которую купил еще в 2018 году. Площадь столичной квартиры составляет 86 кв. м, она находится на седьмом этаже в районе Беговой. Стоимость жилья оценивалась минимум в 40 млн рублей, но Мотылев торопился и отдал ее за 31 млн.

Рэпер спешил продать жилье из-за провального камбэка в стране. В 2022 году он уехал в США и осудил СВО. Позже не стал резко высказываться и в прошлом году попытался вернуться, но 3 из 5 его концертов отменили. Общественники выявили в текстах Мотылева оскорбления православной церкви, припомнили его высказывания против спецоперации и тусовку с иноагентом Oxxxymiron’ом.

При этом у артиста в РФ еще остается концертное агентство «Азимут букинг» (зарегистрировано с 2017 года), но на территории страны оно деятельность не ведет и счета заблокированы. При это работает представительство фирмы в США: Slimus и его жена там организовывают концерты. Например, рэперу Гуфу.

Ранее Никулинский райсуд Москвы оштрафовал рэпера за пропаганду наркотиков в песнях и оскорбление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

