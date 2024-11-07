Рэпера Slimus оштрафовали после трека про Мизулину

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В треках Slimus нашли наркопропаганду после его дисса на Мизулину

Никулинский райсуд Москвы оштрафовал рэпера и участника распавшейся группы CENTR Вадима Мотылева, более известного как Slim и Slimus, за пропаганду наркотиков в песнях, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города. Ранее музыкант опубликовал песню, в котором «прошелся» по главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Slimus признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Рэп-исполнителю назначили штраф в 50 000 рублей.

Ранее Мотылев выпустил трек «Про актив», в которым задиссил (от английского diss — «оскорблять») Екатерину Мизулину.

«Осторожно, новости» добавляют, что пропаганду наркотиков нашли сразу в восьми треках звезды экс-группы CENTR. Проверку творчества Вадима Мотылева просила провести Екатерина Мизулина.

Рэпер на суд не явился. Летом несколько концертов Slimus также отменили после заявлений Екатерины Мизулиной.