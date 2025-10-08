Рэпер Серега раскрыл причину расставания с украинкой, родившей ему двоих сыновей

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) расстался с матерью своих двоих сыновей из-за разных взглядов на мир. Во время разрыва экс-возлюбленная музыканта находилась на Украине вместе с детьми, сообщает NEWS.ru .

Серега обратил внимание, что он не был официально женат на бывшей возлюбленной и даже не сожительствовал с ней. По словам рэпера, они — «совсем разные люди».

«Я — консервативный зожник, душнила-философ и спортсмен. Она — современная либерального сознания женщина, воспитанная социальными сетями. Озвучить больше подробностей не даю себе права, имеющий разум да уразумеет», — рассказал автор хита «Черный бумер».

Позже Пархоменко пришлось судиться с бывшей избранницей за право воспитывать сыновей. Одной из причин для похода в суд стало осознание того, что наследников необходимо «вытаскивать» с Украины, признался артист.

«В какой-то момент я понял, что детей надо вытаскивать из „страны 404“», — сказал Серега.