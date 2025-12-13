Рэпер Gucci Mane прилетел в Москву ради концерта

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, более известный как Gucci Mane, прибыл в Москву в домашней обуви. Музыканта заметили в аэропорту в тапочках, он прилетел, чтобы дать концерт, сообщает Mash .

В планах Gucci Mane на 13 декабря есть выступление перед московской публикой, осмотр Царь-колокола и поездка по городу на автомобиле Aurus.

Ради концерта в Москве рэпер совершил длительный перелет в Россию из Майами с пересадкой в Дубае. Дорога заняла в общей сложности 19 часов, к которым добавился еще час на прохождение пограничного контроля.

Из аэропорта его доставили на Aurus Senat в сопровождении нескольких Mercedes-Benz V-Class в пятизвездочный отель Ritz-Carlton. Одной из главных достопримечательностей, которую он намерен увидеть, является Царь-колокол, о котором он, по словам организаторов концерта, сказал, что он «выглядит как у гангстера». Помимо выступления, за которое он получит 200 тысяч долларов, в программе — посещение модных бутиков и прогулки по центру города. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 13 декабря это 15 млн 946 тыс. рублей.

Рэпер получил широкую известность в 2005 году после выхода альбома Trap House. Его считают одним из пионеров трэп-музыки. Он сотрудничал со многими известными артистами, такими как Drake, The Weeknd, Lil Wayne, Chris Brown и Bruno Mars. В 2020 году рэпер был номинирован на премию «Грэмми». Среди его самых популярных хитов — Black Beatles и Wake Up in the Sky.

О том, что Gucci Mane планирует приехать в Москву, стало известно еще осенью 2025 года. Позднее концерт в российской столице планирует дать еще одна легенда — канадский певец ливанского происхождения Сирил Камар, известный как K-Maro.

