Икона трэпа Gucci Mane даст концерт в Москве

сегодня в 18:53

Американский рэпер Рэдрик Дэвис, более известный как Gucci Mane, отыграет концерт в Москве 13 декабря 2025 года, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов. Трэп-звезда впервые выступит в российском столице.

Предварительно, Gucci Mane появится на сцене концертного зала «МТС Live Холл». Рэпер исполнит хиты, в том числе песни Lemonade, Icy и Wake Up in the Sky.

Gucci Mane считается одной из главных фигур в поджанре трэп-музыки.

Между тем еще одна американская рэп-звезда Xzibit планирует дать сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Музыкант готовит выступления в двух столицах на 3 и 4 декабря соответственно.

